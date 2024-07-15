Понад 40 дерев вітер повалив на дороги у Тернопільській області
Підрядні організації Служби відновлення сьогодні прибрали близько 40 дерев, які пориви вітру повалили на державні автошляхи. Вони продовжують прибирання гілля, каміння та сміття, нанесеного на проїжджу частину під час грози.
- Дякуємо громадянам та поліції за допомогу в організації прибирання перешкод з доріг та відновлення повноцінного руху транспорту. Просимо учасників дорожнього руху дбати про власну безпеку. Зважайте на погодні явища, не залишайте транспортні засоби поблизу зелених насаджень чи біл-бордів, йдеться у повідомленні Служби відновлення.
За прогнозом синоптиків, 15 липня у Тернопільській, Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Рівненській та Житомирській областях спостерігатимуться грози, місцями град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).