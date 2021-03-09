Найдавніші пам’ятники Тарасу Шевченку в Україні споруджено на Тернопіллі!

Пам’ятний хрест до 50-річчя смерті Тараса Шевченка — пам’ятник українському поетові Тарасові Григоровичу Шевченку в селі Бурдяківці Борщівського району на Тернопільщині.

Пам’ятка монументального мистецтва місцевого значення, охоронний номер 103.

Пам’ятний хрест із каменя висотою 3 м встановлений у 1911 році. Це один із перших пам’ятників Тарасові Шевченку в Галичині, автором якого є архітектор Олександр Лушпинський із села Буцнева Тернопільського району.

Пам’ятник у вигляді хреста на прямокутному постаменті виготовили місцеві умільці з каменю і встановили біля школи. У верхній частині пам’ятника — барельєф Кобзаря, а з боків постамента — цитати з поезій Тараса Шевченка та Сидора Воробкевича.

Давніми є також пам’ятники e cелах Залав’є (1914 рік ) та Лошнів (1914 рік ) Теребовлянського району Тернопільської області, можна сказати що це є одні з перших памя’тників Кобзарю в Україні, адже перші монументальні скульптури та памятні хрести у великій Україні почали зявлятись у період Української Держави гетьмана Скоропадського, а це 1918 рік.

Ігор Крочак військовий історик, головний спеціаліст відділу формування НАФ та діловодства державного архіву Тернопільської області (фото автора 2010-2012рр, фото: памятник у селі Бурдяківцях та у cелах Залав’є та Лошнів.