У Тернополі під час створення ще однієї спілки учасників АТО зчинилася бійка (відео)

Про це йдеться в офіційній заяві Громадської спілки «Об’єднання учасників АТО Тернопілля». Інцидент стався 2 березня в Українському домі «Перемога» під час презентації нової обласної Громадської спілки «Рух Ветеранів Тернопілля».

– Громадська спілка «Об’єднання учасників АТО Тернопілля» завжди послідовно виступала за консолідацію зусиль всіх учасників АТО/ОСС Тернопільської області. Ми завжди ставимо інтереси учасників російсько-української війни та України понад партійні інтереси та інтереси окремих політиків. В той же час ми ніколи не заперечували участі наших членів в політичних процесах та виборах від проукраїнських політичних партій. Проте гостро виступали і виступаємо проти створення громадських об’єднань ініційованих політиками для обслуговування їхніх інтересів. Ми змушені визнати, що часто політики використовують учасників російсько-української війни для прикриття своїх злочинних схем. Дуже часто ветеранів водять в оману та використовують для «крадіжок» комунальної землі чи іншої власності громади. Як наслідок такі речі негативно впливають на весь рух учасників АТО/ОСС. На деяких інтернет сайтах протягом останніх днів поширюється інформація про створення так званої обласної Громадської Спілки «Рух Ветеранів Тернопілля». Проте дана інформація подана доволі суб’єктивно та не відображає реальної ситуації, яка склалася 2 березня на прес-конференції в Українському домі «Перемога». Близько 30 членів нашої Спілки прийшли на прес-конференцію, щоби закликати учасників заходу не дрібнити рух учасників АТО/ОСС. В нас є об’єктивні підстави вважати, що створення нової спілки ініційоване однією з політичних партій. Нажаль на наші аргументи ініціатори створення так званої спілки «Рух Ветеранів Тернопілля» неадекватно відреагували, зокрема Дмитро Гайтко, один із засновників нового об’єднання, зчинив бійку та наніс удар учаснику бойових дій в обличчя. Ми вважаємо такі дії Дмитра Гайтка неприпустимими. Звертаємося до всіх учасників російсько-української війни не ставити політичні інтереси понад інтереси України та нашого руху. Закликаємо бути пильними, щоби нас не використовували в політичних ігрищах та гідно носити статус учасника бойових дій. В єдності наша сила!, – йдеться в офіційній заяві ГС «Об’єднання учасників АТО Тернопілля».

Голова новоствореної спілки, член партії ВО «Свобода» і депутат Тернопільської міської ради від цієї ж політсили Мар’ян Козбур повідомив, що «Рух Ветеранів Тернопілля» має на меті об’єднати усі громадські організації ветеранського простору Тернопільської області та активну частину організацій ветеранів АТО/ООС м. Тернополя (це близько 6500 учасників бойових дій).

Нагадаємо, Громадська спілка «Об’єднання учасників АТО Тернопілля» створилася ще у 2017 році, в яку входять 16 районних та три міських організації. Спілка об’єднує понад 3 тисячі учасників АТО/ОСС. Метою та завданнями Спілки є об’єднання учасників бойових дій російсько-української війни, захист прав та інтересів учасників АТО/ООС та сімей загиблих, залучення ветеранів до активного громадського життя та захист суверенітету України.



