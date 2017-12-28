Найпопулярніші імена в Тернопільській області

Упродовж січня–жовтня 2017р. в області було зареєстровано 7917 живонароджених, з них 4053 хлопчики та 3864 дівчинки, – повідомляє Головне управління статистики у Тернопільській області.

Найпопулярнішим жіночим іменем було Софія (315 дітей, або 8,2% від загальної кількості народжених дівчаток), а чоловічим – Матвій (290 дітей, або 7,2% від загальної кількості народжених хлопчиків).

Наступні за популярністю такі імена:

• чоловічі – Максим (277), Олександр (233), Артем (212), Владислав (203), Денис (131), Давид (125), Дмитро (111), Андрій (103), Тимофій (102), Богдан, Марк;

• жіночі – Анастасія (211), Вероніка (196), Вікторія (165), Анна (149), Злата (125), Марія (109), Яна (109), Ангеліна (108), Дарина (103), Соломія, Єва, Діана, Аліна, Марта.

У січні–жовтні 2017р. дітям часто давали імена, пов’язані з датами іменин за християнським календарем:

• у січні – Степан (45,5% усіх народжених Степанів), Василь (56,3% усіх Василів);

• у січні–лютому – Тетяна (46,7% усіх Тетян);

• у травні – Юрій (41,7% усіх Юріїв);

• у липні – Іван (34,2% усіх Іванів), Іванна (40,7% усіх Іванн), Павло (48,8% усіх Павлів);

• у липні–серпні – Ольга (41,9% усіх Ольг), Володимир (43,7% усіх Володимирів);

• у серпні – Ілля (26,3% усіх Іллів).

Нетрадиційними для українців були імена – Вільям, Дамір, Домінік, Емір, Мартін; Анісія, Вірсавія, Елізабет, Ельвіра, Емелі, Емілі, Мія.