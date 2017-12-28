Берегинею архіву поліції Тернопільщини вже 17 років Тетяна Боднарчук

Своє професійне свято та 100-річчя від дня створення системи архівних установ України відзначили працівники архівів.

Архіви – це гарантія того, що пам’ять, закарбована в документах, залишиться живою, вільною від міфів і в незміненому вигляді стане надбанням прийдешніх поколінь. Розуміють це і в поліцейському відомстві, адже кому як не правоохоронцям знати ціну задокументованої на папері істини.

Берегинею архіву поліції Тернопільщини от уже 17-ть років Тетяна Рудольфівна Боднарчук. Нині вона займає посаду завідувач архівного сектору ГУНП України в Тернопільській області.

За зразкове виконання обов’язків, особисту ініціативу та самовідданість у день професійного свята Тетяна Рудольфівна була відзначена почесного грамотою Міністра МВС Арсена Авакова. Відзнаку їй вручив очільник Поліції Тернопілля Олександр Богомол, – повідомляє прес-служба відомства.