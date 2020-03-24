Народний депутат запропонував бізнесу Тернопілля пріоритети в допомозі у боротьбі з коронавірусом

Народний депутат України Іван Чайківський звернувся до відповідального бізнесу.

Про це він написав у себе на сторінці у фейсбуці.

“Ще півтора роки тому я був бізнесменом, який з нуля створив підприємство на понад 2000 робочих місць. Зараз я народний депутат України. Переконаний, один і другий мій досвід дає мені право звернутися до кожного, хто в цей час відчуває відповідальність за життя наших співгромадян”. – пише нардеп.

За його словами, зараз важливо кожному на своєму місці, тими засобами, що має, допомагати там, де може. Народний обранець переконує: найперше такої допомоги потребують наші лікарі та медпрацівники. “На сьогодні влада не може вирішити елементарні питання безпеки на робочому місці тих, хто вже завтра може зіткнутися з вірусом. В першу чергу, йдеться про захисні костюми, окуляри, маски, бахіли, дезинфікатори. Далі є потреба в швидких тестах на виявлення Covid-19. Також лікарні мають звичайні господарські витрати: паливо для забезпечення доїзду персоналу чи підвезення аналізів та хворих. Все це потребує згуртування зусиль всього бізнесу, що вважає себе відповідальним щодо тих громад, де бізнес веде діяльність”. – переконаний Іван Чайківський. Він впевнений, що зараз варто зосередити свої зусилля на конкретні медичні об’єкти. Такими депутат вважає районні лікарні, які будуть базовими в кожному з районів, коли вірус виявлять в мешканців нашої області. “Закликаю не розпорошуватися на якісь нереальні проекти, не піддаватися шахрайським зборам коштів, від кого би не надходили звернення, особливо, якщо прикриватимуться владою, працювати тільки з тими фондами та лікарнями, яким ви особисто довіряєте”. – наголошує Іван Адамович. Перефразовуючи своє передвиборче гасло, він підсумовує: зараз для всіх нас настав час “Л”. Життя перевіряє нас на людяність.