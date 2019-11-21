«Золотий біг» Наталії Легонькової з Бережан – на чемпіонаті ABAF із кросу

У грудні 2019-го відбудеться чемпіонат Європи із кросу. На шляху до Лісабона майстри цієї легкоатлетичної дисципліни зробили зупинку в Беране (Чорногорія), де 9 листопада змагалися на чемпіонаті Athletics ABAF Cross Country Balkan Championships Montenegro 2019 (Асоціації балканських легкоатлетичних федерацій (ABAF) із кросу. Звісно, на чемпіонаті Європи виступлять не всі українці, які брали участь у чемпіонаті ABAF, але для всіх них ці змагання стали незамінним досвідом, а Україні принесли як командні, так й індивідуальні медалі. Відразу три команди перемогли, ще дві стали другими.

Дистанція 8 км серед жінок пройшла під диктовку українок. Наталію Легонькову (відома спортсменка з Бережан) і Марію Ходаківську на фініші розділили чотири секунди – вони виграли золото й срібло. Н.Легонькова перемогла з результатом 27,34 хв, у Ходаківської – 27,38 хв. Олена Федорова фінішувала четвертою (28,43 хв). Такі високі позиції в індивідуальному заліку забезпечили трійці українок командне золото.

Вітаємо Наталію Легонькову із «золотою» перемогою на Athletics ABAF Cross Country Balkan Championships Montenegro 2019, а також жіночу збірну України з першим місцем!

Тетяна Бідзіля, м. Бережани.

Золота пектораль