Не спалюйте Тернопільщину!

Вогнеборці протягом вихідних ліквідовували 26 пожеж в екосистемах області!

Лише за крайні вихідні тернопільські вогнеборці ліквідували 26 пожеж сухої трави. А всього з початку року ліквідовано 474 пожежі на загальній площі близько 220 га.

Рятувальники постійно здійснюють моніторинг за пожежною обстановкою в природних екосистемах на потенційно небезпечних ділянках. Це дає можливість швидко зреагувати на подію та недопустити катастрофічних наслідків. Зокрема, 8 вересня за допомогою такої системи спостереження та злагодженій роботі під час гасіння пожежі вдалося врятувати від полум’я 20 га посівів сої та лісовий масив, площею 300 га.

Інспекторським складом проводяться постійні рейди місцями відпочинку та місцями збору і зберігання врожаю. Метою таких заходів є роз’яснення правил поведінки під час збору та збереження врожаю, а також правил безпечного відпочинку на природі.

Рятувальники наголошують громадянам, що випалювання сухої рослинності заборонено законом! Штраф у разі порушення статті 77-1 КУпАП становить від 3060 грн до 6120!

Нагадуємо, що спалювання сухої трави — це не просто шкідливо, а й небезпечно! Кожен такий випадок може спричинити масштабну пожежу, яка завдає шкоди природі, тваринам і навіть людям. Полум’я легко виходить з-під контролю, знищуючи ліси, поля та домівки.

Бережіть природу, а не спалюйте її.