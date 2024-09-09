Понад 400 тис.грн. зібрали на благодійному аукціоні в Чорткові. Найдорожче продали портрет Барни

У Чорткові відбувся вже другий загальноміський благодійний аукціон, організований благодійним фондом «Покрова Чортків» для потреб Збройних Сил України. Учора в парку ім. І. Франка ще більше людей змагались за цінні лоти, що дозволило зібрати доволі велику суму на придбання автомобілів для захисників із Чортківської громади.

З-під молотка, як і попереднього разу, продавали різноманітні трофеї наших воїнів Збройних Сил України, використані артилерійські та мінометні снаряди, гільзи від снайперських гвинтівок, прапори із підписами військових, браслети з гільз та чимало іншого.

Серед лотів, для прикладу, були артилерійські тубуси із портретами Дмитра Коцюбайла («Да Вінчі»), Олега Барни, Василя Мармуса, Степана Бандери, Андрія Кузьменка, з гербом окупованого росіянами міста-побратима Чорткова – Голої Пристані.

Усі лоти тематично розфарбували професійні митці і дітвора Чортківської громади, за що їм окрема вдячність.

Найдорожчим лотом виявився тубус із зображенням нашого краянина Олега Барни. За нього директор ПСП «Ягільниця-В» Василь Вислоцький заплатив 50 тисяч гривень.

Варто відмітити, що лоти придбали і міські голови міст-побратимів Чорткова, які гостювали у нашому місті. Зокрема по лоту купили голова Первомайської громади Микола Бакшеєв та голова Миргородської громади Сергій Соломаха.

У підсумку, благодійному фонду БО БФ “Покрова Чортків” вдалось отримати 403 тисячі гривень.