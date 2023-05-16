Не тільки у Тернополі знущаються над деревами

Незаконним пошкодженням дерев завдано шкоду довкіллю на суму майже 900 тис.грн.

Перевіркою оперативної інформації, здійсненої працівниками Державної екологічної інспекції у Тернопільській області, за фактом законності порізки дерев в захисній смузі автодороги Бучач-Возилів-Сновидів при в’їзді до с.Сновидів Золотопотіцької селищної ради Чортківського району, встановлено пошкодження 28 дерев породи тополя, чим заподіяно шкоду лісу на суму 874,120 тис.грн.

З інформації Департаменту капітального будівництва Тернопільської ОВА, на балансі якого перебуває ця дорога, встановлено, що будь-які дозвільні документи на видалення чи обрізку крон зазначених дерев ним не видавались.

У зв’язку з тим, що порушення вимог природоохоронного законодавства вчинено невстановленими особами, матеріали справи для встановлення порушників направлено до ВП №2 (м.Бучач) Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області.