Негода, вибухонебезпечні предмети та агресивні комахи: як рятувальники допомагають тернополянам

Головне управління ДСНС України у Тернопільській області вкотре підтверджує свою готовність до швидкого реагування на будь-які надзвичайні ситуації, незважаючи на час доби чи складність умов. Минула доба стала черговим свідченням того, що рятувальники завжди на варті безпеки жителів області.

Негода не стала на заваді

Потужна злива в селищі Вишнівець Кременецького району призвела до підтоплення 7 приватних будинків та 2 криниць. Однак, оперативно прибувши на місце, рятувальники відкачали воду з допомогою мотопомп, що дозволило місцевим мешканцям уникнути серйозних наслідків стихії.

Небезпечні знахідки: піротехніки на чеку

Знешкодження вибухонебезпечних предметів є важливою частиною роботи рятувальних підрозділів. У селі Струсів піротехніки вилучили артилерійський снаряд калібру 75 мм, який зберігав загрозу для оточуючих. Знахідку було знешкоджено, завдяки чому мешканці населеного пункту залишилися у безпеці.

“Небезпечні сусіди”: боротьба з агресивними комахами

Високий рівень активності агресивних комах став причиною трьох виїздів рятувальників у села Устечко, Пастуше та місто Заліщики. Там бійці ДСНС вилучили та вивезли кубла шершнів та ос у природне середовище, забезпечивши безпеку мешканців.

Пожежі: швидке реагування на загрозу

У Тернополі на вулиці Микулинецькій сталося загоряння сміття. Завдяки оперативній роботі рятувальників, вогонь було загашено без серйозних наслідків для майна та здоров’я людей.

Надійність рятувальних служб на першому місці

Кожен виклик для рятувальників — це можливість врятувати життя та зменшити шкоду від стихійних лих чи техногенних катастроф. Важливо пам’ятати, що в будь-який момент можна звертатися за допомогою, набравши номер 101.

Номер порятунку — 101. Завжди на допомогу!