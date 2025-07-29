ЗОШ №20 Тернополя передала FPV-дрон

Колектив Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №20 імені Руслана Муляра передав українським військовим FPV-дрон, кошти на придбання якого були зібрані під час благодійної вистави та шкільного ярмарку наприкінці навчального року. Загалом вдалося зібрати майже 15 тисяч гривень, які були спрямовані на закупівлю цієї надзвичайно важливої техніки.

FPV-дрони (дрони з перспективою першої особи) є важливим інструментом на фронті, оскільки вони дозволяють точно вражати ворожі цілі та значно зменшують ризик для життя наших захисників. Отриману техніку вже передано до підрозділів Збройних сил України, де вона допоможе у виконанні бойових завдань.

Зазначимо, що в навчальному закладі систематично проводять різноманітні заходи на підтримку українських військових, роблячи вагомий внесок у спільну перемогу. Такі ініціативи показують, як важливу роль у перемозі відіграє підтримка кожного, навіть найменших, зусиль.