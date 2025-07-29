На Тернопільщині створено перші охоронні зони для збереження рідкісних рослин Червоної книги України

Тернопільщина зробила важливий крок у збереженні біорізноманіття, створивши перші дві охоронні зони для збереження рослин, занесених до Червоної книги України. Нові охоронні території розташовані на території Товстенської селищної територіальної громади і охоплюють загальну площу 10 гектарів.

Ці зони стали важливими об’єктами для захисту рідкісних видів флори, таких як аконіт протиотруйний, горицвіт весняний, зіновать біла, ковила найкрасивіша, косарики черепитчасті, лещиця дністровська, сон великий, сон широколистий і ясенець білий. Всі ці рослини є частиною Червоної книги України, що вказує на їхній високий ступінь загрози зникнення.

Відповідно до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 23 липня 2025 року № 498/01.02-01, були затверджені паспорти охоронних зон, що визначають всі необхідні заходи для охорони цих територій.

Створення охоронних зон дозволить ефективно захистити ці унікальні види рослин від негативного впливу людської діяльності, що сприятиме збереженню їхнього природного середовища та відновленню чисельності. Це важливий крок у боротьбі за збереження природного багатства Тернопільщини та України загалом.