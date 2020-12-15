Роботодавці Тернопільщини можуть отримати допомогу 8 тисяч гривень на кожного працівника

Від 14 грудня роботодавці Тернопільщини можуть звертатись до Центру зайнятості по матеріальну допомогу на своїх працівників, які можуть втратити дохід через карантин. Це разова допомога для юридичних осіб підприємців у розмірі 8 тисяч гривень на кожного працівника. Про це розповіла начальниця відділу організації надання послуг роботодавцям обласного Центру зайнятості Наталія Косенко.

“Роботодавець має бути зареєстрований не менше трьох місяців до моменту введення в дію Закону “Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період обмежувальних протиепідемічних заходів” тобто до 12.12. Дане підприємство має працювати. Проти нього не має бути відкрито справу про банкрутство. Після поступлення грошей на рахунок обласного Центру зайнятості, наступного дня ці кошти будуть перераховані роботодавцям. Роботодавець також впродовж наступного дня повинен перерахувати дані кошти на рахунки найманих працівників”, – каже Косенко.

Щоб отримати одноразову матеріальну допомогу, роботодавці можуть звернутися до Центрів зайнятості за місцем реєстрації або подати документи електронною поштою до 21 грудня цього року.

Суспільне