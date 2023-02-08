Неподалік Тернополя сталася ДТП за участю трьох автівок, рух ускладнено
Redaktor 0 Views Прокоментуй!
На автодорозі М-30 Стрий — Ізварине, неподалік села Смиківці в Тернопільській області, трапилася ДТП з потерпілими за участю трьох транспортних засобів.
Патрульні здійснюють регулювання дорожнього руху, через що, рух транспорту може бути частково ускладнений.
Плануйте маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації.
Кермуйте відповідально, неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху та не перевищуйте швидкісний режим.