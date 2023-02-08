14:20 | 8.02.2023
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Неподалік Тернополя сталася ДТП за участю трьох автівок, рух ускладнено

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На автодорозі М-30 Стрий — Ізварине, неподалік села Смиківці в Тернопільській області, трапилася ДТП з потерпілими за участю трьох транспортних засобів.

Патрульні здійснюють регулювання дорожнього руху, через що, рух транспорту може бути частково ускладнений.

Плануйте маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації.

Кермуйте відповідально, неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху та не перевищуйте швидкісний режим.

 

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