17:39 | 5.12.2022
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Нова ракетна атака рф: що відомо станом на зараз

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• Ракети летять з району волгодонська, Каспійського та Чорного морів, зазначив речник командування Повітряних сил ЗСУ Ігнат у етері телемарафону. Вони цілять по обʼєктах критичної інфраструктури.

• Очільник Полтавської ОВА підтвердив інформацію про роботу ППО в області. Кореспонденти Суспільного повідомили про звуки вибухів у Кременчуці.
• На Харківщині – повторні вибухи. Вибухи також чули на Київщині, Одещині, Дніпропетровщині, Вінниччині, Черкащині та Запоріжжі, попередньо — робота ППО.

• У небі працює наша авіація і творить дива, зазначив очільник Миколаївської ОВА. Щонайменше три ракети збили над Миколаївщиною, додав він.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

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