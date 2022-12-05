Нова ракетна атака рф: що відомо станом на зараз

• Ракети летять з району волгодонська, Каспійського та Чорного морів, зазначив речник командування Повітряних сил ЗСУ Ігнат у етері телемарафону. Вони цілять по обʼєктах критичної інфраструктури.

• Очільник Полтавської ОВА підтвердив інформацію про роботу ППО в області. Кореспонденти Суспільного повідомили про звуки вибухів у Кременчуці.

• На Харківщині – повторні вибухи. Вибухи також чули на Київщині, Одещині, Дніпропетровщині, Вінниччині, Черкащині та Запоріжжі, попередньо — робота ППО.

• У небі працює наша авіація і творить дива, зазначив очільник Миколаївської ОВА. Щонайменше три ракети збили над Миколаївщиною, додав він. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки