Майже п’ять тисяч ділянок у власності учасників АТО на Тернопільщині

На Тернопільщині упродовж десяти місяців 2017 року учасники АТО оформили дозволи на розроблення проектів землеустрою на 1 703 земельні ділянки державної власності загальною площею 1 216 гектарів. Ділянки призначені для ведення особистого селянського господарства, індивідуального садівництва.

Головним управлінням Держгеокадастру у Тернопільській області передано у власність 2 072 ділянки площею 1 732 гектари.

Найбільшу кількість земельних ділянок за цей період передали у власність військовим на території Тернопільської міської ради (724 ділянки площею 44 га), Тернопільського (174 ділянки площею 45 га) та Борщівського (169 ділянок площею 157 га) районів Тернопільської області.

Усього з часу запровадження ініціативи про забезпечення земельними ділянками учасників АТО та членів їх сімей до Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області та органів місцевого самоврядування регіону із заявами про надання земельних ділянок у власність звернулись 8 849 військовослужбовців. За результатами розгляду заяв військовим надано 6 081 дозвіл на розроблення проектів землеустрою для відведення 6 855 земельних ділянок загальною площею 4 332 гектари. Передано у власність 4 973 ділянки загальною площею 3 073 гектари.

Довідково:

На сайті Держгеокадастру розміщена покрокова схема дій та дорожня карта для допомоги учасникам АТО та членам родин загиблих воїнів, котрі бажають отримати земельні ділянки.