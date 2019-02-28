Одна з найуспішніших молодіжних рад України – у Теребовлі!

Для молодих і активних депутатів ММР Теребовлянської громади – зима – це не привід впадати у сплячку. Адже попереду – стільки корисної спільної праці, ідей, що готові втілитись, карколомних планів та веселого командного відпочинку! Тож лютий 2019 став для ММРівців місяцем плідних навчань і тренінгів, обміну досвідом перед стартом нової весни), – йдеться на сайті громади.

5 лютого – Теребовлянська молодіжна рада стала учасником Національної конференції “Молодіжні ради у малих громадах”. У заході, організованому Міністерством молоді та спорту, взяло участь 100 людей зі всієї України. Учасникам розповідали про модель участі молоді, завдання на кожному з рівнів участі, основні функції, інструменти оцінки та вимірювання, рекомендовані механізми та інструменти.

6-8 лютого – Депутати ММР взяли участь у спеціалізованому тренінгу програми “Молодіжний працівник в ОТГ” на тему “Залучення та координація волонтерів”. Які дії є волонтерством? Які ознаки характеризують справжнього волонтера? На ці та інші питання було спільно знайдено відповіді, а особисті історії та практики кожного з учасників семінару стали корисним матеріалом для втілення у своїй громаді.

«Але найголовніше – говорить учасниця тренінгу, секретар ММР Ліля Соха, – ми запланували захід, який потрібно виконати до 20 травня. У нас це тиждень цікавої екології “Теребовля за чисту громаду” – з показом корисного фільму, майстер-класами по виробах з поліетилену та очищенням веломаршрутів у Теребовлянській ОТГ. Ми відпочили, набрались нових сил та ідей, і тепер готові плідно працювати та творити свою нову громаду».

21 лютого – представників ММР м.Теребовля запросили до міста Южне, Одеської області – як головних спікерів Молодіжної комунікаційної платформи, проведеної з метою сформувати у Южному так само дієвий та потужний Молодіжний парламент. Запрошення було невипадковим, адже наша молодіжна рада входить до найуспішніших молодіжних рад України: youthcouncil.com.ua (проект створення дієвої моделі участі молоді на локальному рівні)

22 лютого, на базі школі Do_IT відбувся цікавий та пізнавальний квест для депутатів Молодіжної ради Теребовлянської ОТГ. Молодь виконала усі завдання, ретельно підготовані викладачами школи, та знайшла ключ для відкриття дверей віртуальної квест-кімнати. Тема, яка прослідковувалася в усіх завданнях – Приватний підприємець. В ході проведення учасники змогли створити електронний варіант заяви на оформлення ПП, розрахувати чистий дохід підприємства, а також за допомогою комп’ютерних програм створити рекламу для власного бізнесу.

«Гіперактивність – дитячий діагноз, якого бояться батьки, що звикли жити в налагодженому роками темпі. Та саме зараз нашій країні дуже потрібні гіперактивні молоді люди, що швидко реагуватимуть на суспільні виклики, не боятимуться змін та прийматимуть рішення без надмірних вагань. Активна молодь – ключ до вирішення багатьох питань. В це віримо і всіляко підтримуємо наш осередок молодіжної, громадської, патріотичної та творчої діяльності – Молодіжну міську раду Теребовлі», – зазначає Людмила Колісник, заступник теребовлянського міського голови, куратор Молодіжної міської ради.

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