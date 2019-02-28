Останні з могікан — двері на горища старих тернопільських будинків (фото)
Нині буде незвична добірка, бо пропоную вам останні з могікан — двері на горища старих тернопільських будинків.
Чимало з них виконані з металу (саме такі нині в добірці). Вони радше функціональні, ніж естетичні, проте не позбавлені декоративних елементів. Зверніть увагу, приміром, на цю квітку, чи на ці лінії, що перетинаються навхрест. А ще одна цікавинка — щілина для ключа, така знаєте, по-старосвітському масивна.
Анна Золотнюк.
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