Останні з могікан — двері на горища старих тернопільських будинків (фото)

Нині буде незвична добірка, бо пропоную вам останні з могікан — двері на горища старих тернопільських будинків.

Чимало з них виконані з металу (саме такі нині в добірці). Вони радше функціональні, ніж естетичні, проте не позбавлені декоративних елементів. Зверніть увагу, приміром, на цю квітку, чи на ці лінії, що перетинаються навхрест. А ще одна цікавинка — щілина для ключа, така знаєте, по-старосвітському масивна.

Анна Золотнюк.

Поділіться:











загрузка...