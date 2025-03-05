Офіцера судили за приховування пиятик військових на Тернопільщині

Кременецький районний суд Тернопільської області визнав командира взводу винним у недбалому ставленні до військової служби. Він приховував пиятики, зокрема не доповідав про п’яних солдатів, які замість штрафів за порушення дисципліни, безпідставно отримували премії. Офіцеру призначили покарання – 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі, командир взводу охорони, старший лейтенант Микола К. у липні, серпні та жовтні 2024 року приховував пиятики солдатів під час військової служби. Офіцер не доповідав старшому командиру про нетверезих військових, через що їм безпідставно нарахували понад 100 тис. грн премій, хоча вони мали б сплатити штрафи за порушення дисципліни (по 17 тис. грн). Солдати проходили перевірку на стан сп’яніння у медзакладі, а дехто був нетверезим на службі кілька разів на місяць.

Щодо командира взводу склали протокол про вчинення адмінправопорушення за фактом недбалого ставлення до служби. Під час судового розгляду Микола К. визнав свою провину.

Цю справу розглянув суддя Ігор Коротич, який дослідив усі матеріали. Він визнав старшого лейтенанта винним у недбалому ставленні до служби, призначивши 17 тис. грн штрафу. Постанову ще можна оскаржити.

zaxid.net