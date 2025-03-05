Трамп аж сім разів збрехав під час виступу на Конгресі США, – CBS News

Команда Confirmed CBS News перевірила звернення президента США Дональда Трампа до Конгресу і виявила цілу низку неправдивих фактів. Про це повідомляє газета “Експрес”.

Сім неправдивих заяв Дональда Трампа

Аналітики назвали неправдою те, що, за словами Трампа, велика кількість людей, яким понад 120 років, незаконно отримують соціальне забезпечення у США. “Вірте чи ні, державні бази даних містять 4,7 мільйона членів соціального страхування від людей віком від 100 до 109 років, – заявив Трамп. – Ще 3,6 мільйона людей від 110 до 119 років. 3,47 мільйонів людей від 120 до 129 років. 3,9 мільйона людей від 130 до 139 років. 3,5 мільйона людей від 140 до 149. І багатьом з них платять гроші”.

“Хоча є докази певного шахрайства у сфері соціального страхування, немає жодних доказів того, що існує велика кількість людей старші за 100 років, які незаконно отримують виплати соціального страхування, – заперечили Confirmed CBS News інформацію Трампа. – У США немає жодної людини старшої за 116 років… За даними Бюро перепису населення США, у 2020 році в Сполучених Штатах було 80 139 осіб віком від 100 років”.

Другою неправдою аналітики називають заяву Трампа про те, що DOGE “знайшов сотні мільярдів доларів” у шахрайстві. “Багато інших зловживань було виявлено, викрито та швидко ліквідовано групою дуже розумних, переважно молодих людей на чолі з Ілоном Маском. Ми це цінуємо. Ми знайшли сотні мільярдів доларів шахрайства”, – сказав Дональд Трамп.

“Департамент ефективності уряду Білого дому, відомий як DOGE, очолювана Ілоном Маском група, яка прагне скоротити державні витрати, стверджує на своєму веб-сайті, що заощадила 105 мільярдів доларів завдяки скороченню контрактів і виявленню шахрайства, – відповіли аналітики. – Але станом на понеділок дані, опубліковані DOGE, вказують лише на загальну суму 8,86 мільярда доларів у скасованих федеральних контрактах, і CBS News виявила, що ці дані містять численні помилки та часто завищують суму, яку було зекономлено”.

Третью брехнею CBS News називає твердження Трампа про те, що рівень аутизму зменшився з 1 на 10 000 дітей до 1 на 36 дітей. “Наша мета — видалити токсини з навколишнього середовища, отрути з нашої їжі та зберегти наших дітей здоровими та сильними, – заявив Трамп. – Наприклад, нещодавно, і ви навіть не можете повірити цим цифрам, 1 з 10 000 дітей мав аутизм, 1 з 10 000. А зараз 1 з 36. Щось не так, 1 з 36”.

“Рівень діагностованого аутизму зростав протягом десятиліть у США, але експерти та офіційні особи охорони здоров’я давно попереджали, що неясно, наскільки це відображає фактичне зростання, а не відображення покращеної обізнаності та діагностики. Схоже, пан Трамп наводить дані з моніторингу аутизму, проведеного Центрами з контролю та профілактики захворювань , згідно з якими у 2020 році приблизно 1 із 36 дітей мав розлад аутистичного спектру, порівняно з 1 із 150 у 2000 році”, – відповіли аналітики після фактчекінгу.

Трамп збрехав, що до США прибув 21 мільйон мігрантів

Учетверте збрехав Трамп, коли стверджував, що група, яку очолює Стейсі Абрамс, отримала “1,9 мільярда доларів” за “декарбонізацію будинків”, а уп’яте – коли Трамп запевнив, що за чотири роки під час правління Байдена до США “втік 21 мільйон людей”. “Кількість мігрантів, які в’їхали до США за останні чотири роки, значно менша за цифру, на яку посилався президент Трамп, і не всім, хто в’їхав у країну за президента Байдена, дозволили залишитися, – спростували заяву Трампа аналітики. – Митна та прикордонна служба США повідомила про майже 11 мільйонів зустрічей із мігрантами без документів по всій країні від 2021 до 2024 фінансового року. Ця цифра включає мігрантів, які перетнули південні та північні кордони нелегально та з дозволу уряду; ті, хто прибуває морем; і прибуття мігрантів в аеропорти, включно з тими, яким дозволено в’їхати в США згідно з програмами адміністрації Байдена. Крім того, багатьох мігрантів адміністрація Байдена впустила до США, щоб вони чекали розгляду своїх імміграційних справ. Але США також депортували або відхилили понад 4,7 мільйона мігрантів між 2021 і 2024 фінансовими роками, згідно з даними Міністерства внутрішньої безпеки”.

Шостою неправдою аналітики назвали заяву Трампа про те, що його команда “скасувала всі екологічні обмеження Байдена, які робили нашу країну менш безпечною та абсолютно недосяжною. І, що важливо, ми скасували божевільний мандат останньої адміністрації щодо використання електромобілів, врятувавши наших автомобільних працівників і компанії від економічного знищення”.

“Адміністрація Байдена ніколи не вводила мандат на електромобілі, – заперечили у CBS News. – У березні 2024 року Агентство з охорони навколишнього середовища оголосило стандарти для нових легкових автомобілів, які починаються з 2027 модельного року та спрямовані на скорочення викидів вуглецю. Противники правління адміністрації Байдена, переважно республіканці, стверджували, що це був де-факто мандат, критикуючи стурбованість витратами”.

Крім того, Трамп у Конгресі знову повторив, що Україна, “імовірно”, отримала від США $350 млрд допомоги. Раніше український президент, а також ЗМІ, які проводили фактчекінг, спростовували ці дані.

Ще чотири заяви Трампа аналітики охарактерезували як “часткова правда”:

1. Трамп стверджує, що кількість незаконних перетинів кордону в лютому була “найменшою за всю історію”.

2. Трамп запевняє, що США, можливо, постраждали від “найгіршої інфляції за 48 років… Можливо, в історії нашої країни”.

3. Трамп каже, що вийшов із Всесвітньої організації охорони здоров’я.

4. Трамп стверджує, що Байден “випустив ціни на яйця з-під контролю”.