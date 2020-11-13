Офіційні результати виборів до Чортківської районної ради: 54 новообрані депутати – хто вони?

Результати виборів і склад новообраної Чортківської районної ради укрупненого району опубліковано у газеті «Голос народу» від 12 листопада 2020 року. Звідси стало зрозумілим, що вона буде строкатою як за політичним складом, так і представленою географією обранців.

Цікаво, що дев’ять з десяти політичних сил (окрім «Голосу», якому забракло 0,91 відсотка голосів виборців для подолання прохідного бар’єру) з числа тих, що взяли участь у виборах, будуть представлені у новообраній раді. І мусимо потроху звикати, що Борщів, Бучач, Заліщики, Гусятин, Монастириська тепер уже значитимуться як Чортківський район.

І ще – слід зазначити, що склад новообраної Чортківської ради не є остаточним, адже декотрі народні обранці відразу обрані до ран різних рівнів і ще мають час, визначений законодавством, щоб зробити свій вибір на користь якоїсь однієї з них.

Автор: Любомир Габруський

Повідомлення Чортківської районної територіальної виборчої комісії про результати виборів до Чортківської районної ради 25 жовтня 2020 року

Сумарна кількість голосів виборців, які підтримали всі територіальні виборчі списки кандидатів у депутати від кожної місцевої організації політичної партії в усіх територіальних виборчих округах у межах єдиного багатомандатного виборчого округу:

1 Тернопільська обласна організація політичної партії «Українська Галицька партія» 7357 (6,77%) 2 Тернопільська обласна територіальна організація політичної партії «Голос» 4445 (4,09%) 3 Тернопільська обласна організація Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» 12129 (11,17%) 4 Тернопільська обласна організації політичної партії «Слуга Народу» 12489 (11,5%) 5 Тернопільська обласна організація політичної партії «За майбутнє» 12514 (11,52%) 6 Тернопільська обласна організація політичної партії «Довіра» 13340 (12,28%) 7 Чортківська районна партійна організація політичної партії «Сила Людей» 5619 (5,42%) 8 Тернопільська територіальна організація політичної партії «Європейська Солідарність» 23561 (21,7%) 9 Тернопільська обласна організація Всеукраїнського об’єднання «Свобода» 11216 (10,33%) 10 Тернопільська територіальна організація Радикальної партії Олега Ляшка 5886 (5,17%)

ПЕРШІ МІСЦЕВІ ВИБОРИ 25 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА ТЕРИТОРІАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

Тернопільська область

П О С Т А Н О В А

6 листопада 2020 року № 29

Про визнання обраними депутатів Чортківської районної ради Тернопільської області на перших місцевих виборах 25 жовтня 2020 року від місцевих організацій політичних партій

6 листопада 2020 року Чортківська районна територіальна виборча комісія Тернопільської області відповідно до частини першої, шостої статті 283 Виборчого кодексу України, Роз’яснення щодо порядку реєстрації обраних депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у місті, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 28 жовтня 2020 року за № 433, керуючись пунктом 18 частини другої статті 206 Виборчого кодексу України, Чортківська районна територіальна виборча комісія п о с т а н о в л я є:

1. Визнати 24 кандидатів у депутати обраними депутатами Чортківської районної ради Тернопільської області в територіальних виборчих округах від місцевих організацій політичних партій на перших місцевих виборах 25 жовтня 2020 року згідно з додатком 1.

2. Визнати 30 кандидатів у депутати обраними депутатами Чортківської районної ради Тернопільської області в єдиному багатомандатному виборчому окрузі за єдиними виборчими списками кандидатів від місцевих організацій політичних партій на перших місцевих виборах 25 жовтня 2020 року згідно з додатком 2.

3. Офіційно оприлюднити цю постанову у місцевих друкованих засобах масової інформації.

4. Надіслати цю постанову органам ведення Державного реєстру виборців (для подальшої передачі Центральній виборчій комісії).

5. Цю постанову вивісити для загального ознайомлення на стенді офіційних матеріалів комісії та оприлюднити на веб-сайті районної ради.

Голова районної територіальної виборчої комісії Ю.Фай

Секретар районної територіальної виборчої комісії С.Савків

Депутатами Чортківської районної ради в територіальних виборчих округах обрані:

БАБАЛА Василь Васильович, 1954 р. н., освіта вища, директор Бучацького кооперативу «Іскра», безпартійний, проживає у м. Бучач Чортківського району – обраний від Тернопільської обласної організації Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» по округу № 2.

БУРИНЮК Петро Павлович, 1965 р. н., освіта вища, директор Комунального некомерційного підприємства «Заліщицький дитячий центр медичної реабілітації» Тернопільської обласної ради, член політичної партії «Європейська Солідарність», проживає у м. Заліщики Чортківського району – обраний від Тернопільської територіальної організації політичної партії «Європейська Солідарність» по округу № 3.

ГРАДОВИЙ Василь Гнатович, 1951 р. н., освіта вища, заступник голови Чортківської районної ради, безпартійний, проживає у м. Чортків – обраний від Тернопільської територіальної організації політичної партії «Європейська Солідарність» по округу № 4.

ДАНИЛИШИН Степан Григорович, 1961 р. н, освіта вища, директор приватного аграрного підприємства «Обрій», безпартійний, проживає у с. Великі Чорнокінці Чортківського району – обраний від Тернопільської обласної організації політичної партії «За майбутнє» по округу № 4.

ДОМІТРАК Роман Михайлович, 1987 р. н., освіта вища, директор ТЗОВ ВКПП «Новобудова», безпартійний, проживає у м. Борщів Чортківського району – обраний від Тернопільської обласної організації політичної партії «Слуга Народу» по округу № 1.

КОБЕРНІК Мар’яна Василівна, 1993 р. н., освіта вища, заступник начальника відділу організаційної роботи Чортківської районної ради, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Свобода», проживає у м. Чортків – обрана від Тернопільської обласної організації Всеукраїнського об’єднання «Свобода» по округу № 4.

КОВАЛЬ Михайло Олегович, 1990 р. н., освіта вища, головний інженер СФНВГ «Коваль», безпартійний, проживає у с. Васильківці Чортківського району – обраний від Тернопільської обласної організації політичної партії «Довіра» по округу № 5.

КОСТЕНКО Ігор Семенович, 1968 р. н., освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає у с. Зубрець Чортківського району – обраний від Тернопільської територіальної організації політичної партії «Європейська Солідарність» по округу № 2.

КОСТІВ Ярослав Васильович, 1953 р. н., освіта вища, завідувач хірургічного відділення комунального некомерційного підприємства «Борщівська районна лікарня» Борщівської районної ради Тернопільської області, безпартійний, проживає у с. Вільхівці Чортківського району – обраний від Тернопільської територіальної організації політичної партії «Європейська Солідарність» по округу № 1.

КРУПА Руслан Іванович, 1957 р. н., освіта вища, головний адміністратор-заступник директора Централізованого клубного закладу Бучацького району, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Свобода», проживає у м. БучачЧортківського району – обраний від Тернопільської обласної організації Всеукраїнського об’єднання «Свобода» по округу № 2.

ЛЕВКОВИЧ Уляна Володимирівна, 1984 р. н., освіта вища, начальник загального відділу Чортківської міської ради, член політичної партії «Сила Людей», проживає у м. Чортків – обрана від Чортківської районної партійної організації політичної партії «Сила Людей» по округу № 4.

ЛИЖНИК Роман Іванович, 1988 р. н., освіта вища, інженер-геодезист ФОП Мізинчук І.І., член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Свобода», проживає у м. Борщів Чортківського району – обраний від Тернопільської обласної організації Всеукраїнського об’єднання «Свобода» по округу № 1.

МЕЛЬНИЧУК Олег Йосипович, 1961 р. н., освіта вища, головний інженер сільськогосподарського товариства «Маяк», безпартійний, проживає у с. Поділля Чортківського району – обраний від Тернопільської обласної організації політичної партії «За майбутнє» по округу № 3.

НАВОЛЬСЬКИЙ Степан Михайлович, 1967 р. н., освіта вища, фізична особа-підприємець, член політичної партії «Європейська Солідарність», проживає у м. Заліщики Чортківського району – обраний від Тернопільської територіальної організації політичної партії «Європейська Солідарність» по округу № 3.

ОГЛОДАНА Наталія Анатоліївна, 1985 р. н., освіта вища, менеджер земельного відділу фермерського господарства «Масарівські Липки», безпартійна, проживає у с. Старий Нижбірок Тернопільського району – обрана від Тернопільської обласної організації політичної партії «За майбутнє» по округу № 5.

ОХОТА Василь Васильович, 1962 р. н., освіта вища, заступник голови Гусятинської районної ради, безпартійний, проживає в смт Гусятин Чортківського району – обраний від Тернопільської територіальної організації політичної партії «Європейська Солідарність» по округу № 5.

ПЛІЩУК Ярослав Петрович, 1984 р. н., освіта вища, лікар комунального некомерційного підприємства «Чортківська центральна районна комунальна лікарня», член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», проживає у с. Білобожниця Чортківського району – обраний від Тернопільської обласної організації Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» по округу № 4.

СОРБА Петро Степанович, 1986 р. н., освіта вища, лікар-травматолог комунального некомерційного підприємства «Борщівська районна лікарня», безпартійний, проживає у м. Борщів Чортківського району – обраний від Тернопільської обласної організації політичної партії «За майбутнє» по округу № 1.

УГЛЯР Ярослав Євгенович, 1960 р. н., освіта вища, директор АТК «Орися», ФОП Угляр Л.І., безпартійний, проживає у с. Оришківці Чортківського району – обраний від Тернопільської обласної організації політичної партії «Слуга Народу» по округу № 5.

ЧЕЛЯДІН Оксана Адамівна, 1979 р. н., освіта вища, акушер-гінеколог некомерційного підприємства «Бучацька центральна районна лікарня», безпартійна, проживає у с. Підлісся Чортківського району – обрана від Тернопільської обласної організації політичної партії «Довіра» по округу № 2.

ЧОРТКІВСЬКИЙ Роман Володимирович, 1953 р. н., освіта вища, головний лікар Чортківської центральної комунальної районної лікарні, безпартійний, проживає у м. Чортків – обраний від Тернопільської територіальної організації політичної партії «Європейська Солідарність» по округу № 4.

ШИПІТКО Володимир Васильович, 1976 р. н., голова Заліщицької райдержадміністрації, безпартійний, проживає в с. Зозулинці Чортківського району – обраний від Тернопільської обласної організації політичної партії «Слуга Народу» по округу № 3.

ЯКОВИЩАК Іван Володимирович, 1976 р. н., освіта вища, директор навчально-виробничого центру з підготовки водіїв «Автомобіліст», проживає у м. ХоростківЧортківського району – обраний від Тернопільської обласної організації політичної партії «Довіра» по округу № 5.

ЯРЕМА Орест Йосипович, 1954 р. н., освіта вища, пенсіонер, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», проживає у м. Борщів Чортківського району – обраний від Тернопільської обласної організації Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» по округу № 1.

Депутатами Чортківської районної ради в єдиному багатомандатному виборчому окрузі за єдиними виборчими списками місцевих організацій політичних партій обрані:

АНДРУСІВ Надія Степанівна, 1965 р. н., освіта вища, директор Монастириської районної філії Тернопільського обласного центру зайнятості, безпартійна, проживає у м. Монастириська Чортківського району – обрана від Тернопільської територіальної організації Радикальної партії Олега Ляшка.

БАТІГ Віталій Степанович, 1979 р. н., освіта вища, фізична особа-підприємець, член політичної партії «Європейська Солідарність», проживає в смт Гусятин Чортківського району – обраний від Тернопільської територіальної організації політичної партії «Європейська Солідарність».

ГАНДЗЮК Василь Ігорович, 1987 р. н., освіта вища, заступник міського голови з гуманітарних питань Заліщицької міської ради, член політичної партії «Українська Галицька партія», проживає у м. Заліщики Чортківського району – обраний від Тернопільської обласної організації політичної партії «Українська Галицька партія».

ДОБОЩУК Людмила Русланівна, 1977 р. н., освіта вища, заступник головного лікаря з медичної частини КНП «Чортківська центральна комунальна районна лікарня», безпартійна, проживає у м. Чортків – обрана від Тернопільської обласної організації політичної партії «Довіра».

ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Ярослав Йосипович, 1960 р. н., освіта вища, головний спеціаліст сектору з питань взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи Чортківської міської ради, безпартійний, проживає у м. Чортків – обраний від Чортківської районної партійної організації політичної партії «Сила Людей».

ДУТКА Марія Петрівна, 1961 р. н., освіта вища, директор комунального підприємства «Трудовий архів» Борщівської районної ради, безпартійна, проживає у с. Цигани Чортківського району – обрана від Тернопільської обласної організації Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина».

ЗАГАЙКО Ярослав Петрович, 1957 р. н., освіта вища, начальник управління Державної казначейської служби в Чортківському районі, безпартійний, проживає у м. Чортків – обраний від Чортківської районної партійної організації політичної партії «Сила Людей».

ЗАПУХЛЯК Валерій Богданович, 1971 р. н., освіта вища, фізична особа-підприємець, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Свобода», проживає у с. Ягільниця Чортківського району – обраний від Тернопільської обласної організації Всеукраїнського об’єднання «Свобода».

ІЖУК Богдан Володимирович, 1963 р. н., освіта вища, адвокат Національної асоціації адвокатів України, безпартійний, проживає у м. Заліщики Чортківського району – обраний від Тернопільської територіальної організації Радикальної партії Олега Ляшка.

КОГУТ Євгенія Михайлівна, 1965 р. н., освіта вища, начальник відділення управління соціального захисту Гусятинської РДА, безпартійна, проживає в смт Гусятин Чортківського району – обрана від Тернопільської обласної організації політичної партії «Українська Галицька партія».

КОСТЮК Дмитро Ігорович, 1986 р. н., освіта вища, помічник адвоката Ради адвокатів Тернопільської області, безпартійний, проживає у м. Тернопіль – обраний від Тернопільської обласної організації політичної партії «Слуга Народу».

КРИСА Петро Андрійович, 1981 р. н., освіта вища, заступник командира танкового батальйону з тилу 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, безпартійний, проживає в с. Біла Чортківського району – обраний від Тернопільської обласної організації Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина».

МЕЛЕШКО Оксана Петрівна, 1979 р., освіта вища, начальник відділу освіти Бучацької районної державної адміністрації, член політичної партії «Європейська Солідарність», проживає у с. Підзамочок Чортківського району – обрана від Тернопільської територіальної організації політичної партії «Європейська Солідарність».

МИСЬКІВ Галина Федорівна, 1963 р. н., освіта вища, завідуюча терапевтичним відділенням КНП «Борщівська районна лікарня», безпартійна, проживає у м. Борщів Чортківського району – обрана від Тернопільської обласної організації політичної партії «Довіра».

НАВОЛЬСЬКИЙ Богдан Юліанович, 1975 р. н., освіта вища, фізична особа-підприємець, безпартійний, проживає у с. Добрівляни Чортківського району – обраний від Тернопільської обласної організації політичної партії «За майбутнє».

НОВІНЧУК Степан Михайлович, 1990 р. н., освіта вища, заступник голови Гусятинської районної державної адміністрації, безпартійний, проживає у с. Суходіл Чортківського району – обраний від Тернопільської обласної організації політичної партії «Слуга Народу».

ОЛЕКСЮК Євген Євгенович, 1965 р. н., освіта вища, фізична особа-підприємець, безпартійний, проживає у с. Підзамочок Чортківського району – обраний від Тернопільської територіальної організації Радикальної партії Олега Ляшка.

ПАСІЧНИК Андрій Зіновійович, 1986 р. н., освіта вища, адвокат приватної юридичної практики, безпартійний, проживає в смт Гусятин Чортківського району – обраний від Тернопільської обласної організації політичної партії «Довіра».

ПЕЛЯК Володимир Стефанович, 1973 р. н., освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», проживає у м. КопичинціЧортківського району – обраний від Тернопільської обласної організації Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина».

РІЙ Остап Євгенович, 1997 р. н., освіта вища, лаборант Чернівецького національного університету ім. Федьковича, безпартійний, проживає у с. Цвітова Чортківського району – обраний від Тернопільської обласної організації політичної партії «Українська Галицька партія».

РУДИК Степанія Михайлівна, 1956 р. н., освіта вища, директор приватного підприємства «Мастер 3», «Мастер 4», безпартійна, проживає у м. Чортків – обрана від Тернопільської обласної організації політичної партії «Слуга Народу».

РУСЕНКО Андрій Орестович, 1975 р. н., освіта вища, заступник голови Борщівської районної ради, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Свобода», проживає у м. Борщів Чортківського району – обраний від Тернопільської обласної організації Всеукраїнського об’єднання «Свобода».

СІВАК Світлана Теодеївна, 1968 р. н., освіта вища, провідний спеціаліст ТФ ПАТ «Укртелеком», член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Свобода», проживає у м. Бучач Чортківського району – обрана від Тернопільської обласної організації Всеукраїнського об’єднання «Свобода».

СОХАЦЬКИЙ Михайло Петрович, 1959 р. н., освіта вища, директор Борщівського обласного краєзнавчого музею, безпартійний, проживає у м. Борщів Чортківського району – обраний від Тернопільської територіальної організації політичної партії «Європейська Солідарність».

СТЕЧИШИН Іван Степанович, 1968 р. н., освіта вища, керівник Чортківського районного штабу політичної партії «За майбутнє», безпартійний, проживає у м. Чортків – обраний від Тернопільської обласної організації політичної партії «За майбутнє».

ХРУСТАВКА Любомир Михайлович, 1974 р. н., освіта вища, фізична особа-підприємець, член політичної партії «Українська Галицька партія», проживає у с. Долина Чортківського району – обраний від Тернопільської обласної організації політичної партії «Українська Галицька партія».

ЧЕРЕДНІКОВА Ольга Василівна, 1978 р. н., освіта вища, керуюча справами виконавчого комітету Чортківської міської ради, член політичної партії «Сила Людей», проживає у м. Чортків – обрана від Чортківської районної партійної організації політичної партії «Сила Людей».

ЧОРБА Андрій Анатолійович, 1976 р. н., освіта вища, керівник Ковалівського МПД ДП «Укрспирт», безпартійний, проживає у с. Ковалівка Чортківського району, обраний від Тернопільської обласної організації політичної партії «Довіра».

ШЕРЕМЕТА Петро Петрович, 1966 р. н., освіта вища, директор охоронної фірми «Галичина», член політичної партії «Радикальна партія Олега Ляшка», проживає у м. Бучач Чортківського району – обраний від Тернопільської територіальної організації Радикальної партії Олега Ляшка.

ШКАБАР Євген Михайлович, 1963 р. н., освіта професійно-технічна, директор приватного акціонерного товариства «Паросток», безпартійний, проживає у с. Шманьківці Чортківського району – обраний від Тернопільської територіальної організації політичної партії «Європейська Солідарність».

Голова Чортківської районної територіальної виборчої комісії Ю.Фай

Секретар Чортківської районної територіальної виборчої комісії С.Савків