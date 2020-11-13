Без зв’язку й інтернету сучасним людям важко, а якою була ситуація на Тернопільщині сто років тому?

Без зв’язку й інтернету сучасним людям важко, а яка була ситуація близько сотні років тому? Справжнім проривом у Бережанах стало відкриття в 1905 році нового міського офісу пошти й телеграфу, що був розташований на куті вулиць Словацького й Сенявських (сучасні Бандери й Академічна).

Власник новобудови – бургомістр і посол до Сейму пан Станіслав Вишневський.

Для ефективної роботи було організовано наступні відділи й структури: дирекція, каси (відділ фінансових справ), відділи відправки/отримання листів, цінних посилок, відділ кур’єрської доставки, кімната відпочинку листонош, телеграфічний кабінет, телефонний відділ (міський, міжміський), відділ страхування життя, радіовідділ та відділ реклами. В цілому до роботи було залучено близько 25 осіб персоналу.

Бережанське відділення вражало темпами роботи. Ось вибрані цифри середньомісячної статистики за 1930 рік: 2 млн злотих готівкового обороту, 2500 надісланих пакунків і 2100 отриманих, 9000 рекомендованих листів, 300 грошових листів-переказів, 3000 телефонних розмов. На 1929 рік було 84 зареєстровані абонементи. Ця цифра в 1932 році зросла до 91 користувача. А офіційних радіоточок (радіоприймачів) було 90.

Щодо керівництва, то з 1891 року директором бережанських поштарів був Гієронім Ужендовський, до речі, нагороджений Срібним хрестом Заслуги за високий рівень керівництва відділом. У 1929 році він передав посаду Антонію Висоцькому. Михайло Музичка