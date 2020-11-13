Усміхнені Тарас Шевченко та Леся Українка: портрети літературних класиків почали усміхатися

До Дня української мови та писемності запустився культурний проєкт «ЛітДвіж». Команда оновила портрети класиків української літератури і подарує готові постери у друкованому форматі всім школам Києва. На сайті у відкритому доступі можна завантажити всі портрети безкоштовно для будь-якої організації, або замовити комплект у школу свого міста.

ЛітДвіж — некомерційний культурний проєкт, який заснувала команда піар-агенції HAVAS PR Kyiv за підтримки видавництва «Ранок» та громадської спілки «Освіторія». Місія проєкту — формувати в молоді позитивне сприйняття української літератури та її авторів.

Для цього 9 листопада, у День української мови та писемності, запустився litdvizh.com, на якому можна почитати «двіжові» історії українських письменників. Кожна українська школа може зробити передзамовлення на постери з письменниками, а у шкіл Києва є можливість забрати переосмислені портрети класиків вже з цього понеділка безкоштовно в Освіторія хаб за адресою Московська, 2.





На сайті ЛітДвіж можна знайти небанальні історії із життя 12 апостолів української літератури: Шевченка, Лесі Українки, Франка, Сковороди, Котляревського, Довженка, Куліша, Остапа Вишні, Миколи Хвильового, Тичини, Кобилянської та Івана Нечуй-Левицького. Зібрати цікаві факти з життя письменників команді проєкту допомогла кандидатка філологічних наук, авторка наукових статей з літератури, стилістики та соціальних комунікацій, викладачка Prometheus Ірина Побідаш.

«ЛітДвіж було створено тому, що ми цінуємо культурну спадщину нашої країни та хочемо, щоб молоде покоління захоплювалося нашими письменниками. Ми віримо, що проєкт допоможе знизити рівень упередженості щодо української літератури і продемонструє, що українські автори — це талановиті «двіжові» цікаві особистості, а не зажурені і сповнені скорботи похмурі обличчя в підручниках, — зазначає команда ЛітДвіжу. — Адже українська література — це також про її кльових письменників, які обожнювали пармезан із вином, пранкерили друзів, придумували нові слова, творили-робили-страждали-закохувалися і не забували посміхатися.».

Проект планує залучати волонтерів та всіх охочих розвивати українську літературу.

Партнерами проєкту стало видавництво «Ранок», яке взяло на себе друк усіх комплектів, а також громадська спілка «Освіторія», яка здійснюватиме інформаційну підтримку та у хабі якої можна буде забрати друковані постери для школи.



Дізнатися більше про проєкт, прочитати «‎двіжові історії» письменників, завантажити постери, а також стати волонтером проєкту можна на сайті ЛітДвіжу.