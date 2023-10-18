Олег Барна посмертно виграв суд в “1+1”

Олег Барна виграв суд. Посмертно. Проти брехливих журналістів телеканалу “1+1”, які його цькували.

Дружина Олега, пані Ольга згадує, що в останньому sms, чоловік просив родину продовжувати суди, щоб захистити його чесне ім’я.

Пані Ольга отримала рішення суду по справі № 758/6759/19, яке вступило в силу ще 17 квітня 2023 року.

Ухвала: “Позов Барни Олега Степановича до Колтунова Ігоря Сергійовича про захист честі, гідності та ділової репутації, спростування недостовірної інформації – задовольнити повністю”.

Ігор Колтунов – журналіст “Плюсів”, який розпочав флешмоб “Ідіть у с…”, зводив наклепи на Олега, приїжджав під будинок до Олега.

Ухвала суду вступила в дію пів року тому! Але і досі ані Колтунов, ані “Плюси” в рамках марафону не принесли вибачень перед родиною Олега і жодних спростувань.

“Європейська Солідарність” вимагає від журналіста і телекомпанії “1+1″негайно виконати рішення суду, принести спростування і вибачення.

Олеже, світлая памʼять. Дякуємо, що був таким. Справжнім.