На Тернопільщині знайшли мертвими молоду породіллю і її немовля

Молода мама померла від крововтрати — така попередня версія слідства. Тіло немовляти знайшли під ліжком. Чи було дитя живим, коли народилось, з’ясовують експерти.

— Жінка народжувала вдома, за попередньою інформацією, померла від інфекції та крововтрати, — прокоментував «20 хвилин» начальник відділу комунікації Головного управління Нацполіції в області Сергій Крета. — Плід забрали на експертизу, спеціалісти мають встановити, чи дитя народилось живим, і якою була причина смерті.

Відомості про подію вже внесли до ЄРДР за ст. 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне вбивство.

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