На Тернопільщині чоловік влаштував стрілянину в кафе

Тернополі правоохоронці викрили магазин, який входив до всеукраїнської мережі збуту продукції з ймовірним вмістом психотропних речовин. Про це повідомив начальник тернопільської поліції Сергій Зюбаненко.

📆 За його словами, робочий ранок розпочався з брифінгу Голови Національної поліції України Івана Вигівського та його заступників щодо викриття злочинної діяльності спільноти «Хімпром», діяльність якої знайшла своє відлуння і на Тернопільщині.

📍 В обласному центрі правоохоронці викрили магазин, який був частиною цієї мережі. Зовні продукція виглядала як солодощі, напої, добавки чи звичайні товари повсякденного вжитку. Насправді ж, за яскравими упаковками, могли міститися речовини, що становлять серйозну загрозу для здоров’я.

👮‍♂️ Операцію проводили оперативники управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП в Тернопільській області спільно зі слідчими, співробітниками Служба безпеки України та за силової підтримки спецпідрозділів поліції під процесуальним керівництвом прокуратури.

ℹ️ Попередньо встановлено, що у магазині під виглядом харчових продуктів, желейних виробів, напоїв, курильних сумішей, рідин і навіть сувенірної продукції реалізовували товар із вмістом ТГК. Серед асортименту були й так звані «джойнти» — самокрутки з канабіноїдами.

✍️ Як зазначив Сергій Зюбаненко, попередньо встановлено, що реалізацію цієї продукції здійснювала місцева жителька 2005 року народження. Під час санкціонованих обшуків у магазині та за місцем її проживання поліцейські вилучили понад 100 найменувань продукції, банківські картки та документацію. Загальна вартість вилученого перевищує один мільйон гривень.

📌 Усі зразки направлено на експертні дослідження. Вирішується питання про повідомлення фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають, також встановлюються інші особи, причетні до діяльності мережі.

💭 Сергій Зюбаненко наголосив: коли наркотики маскують під «нешкідливі» солодощі чи «модні» товари, це пряма ставка на молодь, довіру людей і бажання швидкої наживи. Саме тому реакція правоохоронців буде принциповою та жорсткою, адже за такою «продукцією» стоїть свідоме втягування людей у небезпечну залежність.