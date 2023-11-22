П’яний працівник військкомату збив дитину і втік

За кермом автомобіля, який збив ввечері 20 листопада 10-річну дівчинку, був працівник районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, що у Гусятині, який раніше за п’яну їзду уже був позбавлений права керування, терміном на один рік.

Про це журналісти «20 хвилин» дізналися із власних джерел.

“Водій, якого підозрюють у скоєнні ДТП з потерпілою і залишенні місця ДТП, у березні відсвяткував ювілей. Колись був лісником, зараз санітар-стрілець відділу Чортківського районного РТЦК (м. Гусятин) . У нього є малолітній син. Ми не можемо поки що називати його повних даних, хоча вони відомі редакції, тому зазначимо скорочено — М. Н. Він — уродженець одного з сіл колишнього Борщівського району, там зареєстрований не тільки він, а й те, що він приватний підприємець, основний вид діяльності — Роздрібна торгівля з лотків та на ринках. Проживав останніми роками у Мельнице-Подільській. Там у нього родина. На батьківщині, кажуть, відбував покарання — понад 100 годин громадських робіт за домашнє насильство”, – йдеться у дописі видання.

Крім домашнього насильства, чоловік уже сідав за кермо напідпитку і навіть був позбавлений за це права керування.

У квітні 2023 року водія М. Н. таки притягли до відповідальності за їзду напідпитку. І того ж місяця вона набрала законної сили.

За матеріалами справи, 13 березня 2023 року о 18.31 год. в смт Мельниця-Подільська на вул. Шевченка Чортківського району Тернопільської області фігурант керував транспортним засобом марки ВАЗ-2106 з явними ознаками алкогольного сп’яніння, а саме різким запахом алкоголю з порожнини рота.

Від проходження огляду на стан алкогольного сп’яніння у встановленому законом порядку водій відмовився, чим порушив вимоги п.2.5 ПДР України.

Але на нього склали протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП і відправили справу до суду.

А суд позбавив водія на рік прав і присудив 17 тис. штрафу.

Нагадаємо, 20 листопада у Чорткові водій буса збив 10-річну дівчинку та втік з місця події.

Його розшукали правоохоронці за три години і виявили, що кермувальник був п’яний, в крові було 1,43 проміле алкоголю.