Папа Римський Франциск благословив корони для ікони Зарваницької Богородиці (фото, відео)

Знакова подія для УГКЦ відбулася вчора, 15 жовтня, у Ватикані. Святіший Отець Франциск, Папа Римський, благословив корони для чудотворної ікони Матері Божої Зарваницької, що стало актом чергового визнання її у католицькому світі та потвердженням чудодійної сили.

На урочистій Літургії, яка відбулася 15 жовтня на площі святого Петра у Римі, Понтифік молився перед іконою, а відтак вона стала доступна для публічного почитання вірними з цілого світу. До слова, коронація самої Зарваницької ікони відбулася рівно 150 років тому, і тоді це дійство звершив Святіший Отець Пій IX.

Повний відеозапис Святої Месси, де справа від Вівтаря, була присутня Зарваницька ікона:



Супроводжували ікону з благословення Архиєпископа і Митрополита Тернопільсько-Зборівського УГКЦ Василія (Семенюка) офіційна делегація у такому складі: митрофорний протоієрей Володимир Фірман, ректор Марійського духовного центру «Зарваниця», протоієрей Марко Семеген, голова товариства «Свята Софія», протоієрей Роман Дутчак, судовий вікарій Тернопільсько-Зборівської архиєпархії, протоієрей Іван Кулик, настоятель парафія Сергія і Вакха (м. Рим), ієрей Любомир Зозуляк, настоятель храму Перенесення мощей св. отця Миколая (Тернопіль) та миряни.

Ікона перебуватиме певний час у храмі Святої Софії, храмі св. Сергія і Вакхи Рима та окремих парафіях Італії, а відтак у січні 2018 року її буде доставлено в Україну.

До цього Зарваницьку ікону (копію), що вже прославилася чудами, протягом кількох місяців відновлювали у Червонограді. В 1922 році її написав знаний у наших краях митець Петро Холодний. За радянської влади, у часи підпілля УГКЦ, її підпільно зберігали у приватному помешканні с. Зарваниця. За ці роки святиня дуже зруйнувалась. Тож після Всеукраїнської прощі в Зарваниці цьогоріч ікону Матері Божої Зарваницької відреставрували.

прес-служба архиєпархії