В храмі на Тернопільщині молитимуться о нової ікони (фото)

Ще одну копію Чудотворної ікони Матері Божої Зарваницької передали в деканальний храм Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ.

Цього разу, дарунок приймала церковна громада Зборова.

“Для мене сьогодні дуже особливий день, – ділиться емоціями директор ПП “Агропродсервіс Ярчівці” Василь Гамрач. – Я родом зі Зборівщини, ми тут обробляємо землі, спілкуємося з людьми, тому і дякуємо від нашої компанії цим подарунком за їхню довіру”.

Фундатором 10 копій Чудотворної Зарваницької ікони стала компанія “Агропродсервіс” та її керівник Іван Чайківський. Дарують їх в деканальні храми, тих сіл та містечок, де компанія обробляє землю.