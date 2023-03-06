16:15 | 6.03.2023
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Партію алкоголю у гаражі виявили та вилучили поліціянти Тернопільщини

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Статтю 199 Кримінального кодексу України інкримінують слідчі відділення поліції №3 Гусятина місцевому мешканцю. У чоловіка виявили майже 500 пляшок горілки, понад 80 літрів спирту та 230 пачок сигарет. 

Усе це 44-річний житель селища Гусятин зберігав на території гаражного кооперативу. 

Чоловік стверджує, що продукція не його. Він каже, що алкоголь та тютюнові вироби у його гаражі залишила знайома, яка у цей час перебуває за кордоном. 

Усі акцизні товари правоохоронці вилучили та направили на експертизу, аби встановити оригінальність як акцизних марок, так і самих спиртних напоїв. Триває слідство. 

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