Вода у трьох джерелах Тернополя відповідає усім санітарно-хімічним показникам

За даними Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб, вода з джерел децентралізованого водопостачання у місті відповідає гігієнічним та санітарно-хімічним показникам.

Дослідження проведено з метою забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя мешканців міста та для належного контролю за станом питної води у природних джерелах децентралізованого водопостачання.

Під час першого відбору проб із джерел здійснено санітарно-мікробіологічне дослідження води за адресами:

– поблизу пров. Цегельного;

– на правому березі річки Серет в межах території парку Сопільче;

– на території РЛП «Загребелля» зі сторони вул. Бережанської.

Відповідно до результатів дослідження, вода із зазначених джерел відповідає вимогам ДСанПіНу 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», а патогенних ентеробактерій не виявлено.