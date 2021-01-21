16:30 | 21.01.2021
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Патріотичні пісні та реконструкція бою: жителів Тернопільщини запрошують на урочистості з нагоди Дня Соборності (відео)

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Завтра, 22 січня, у Підволочиську відбудуться урочистості з нагоди проголошення Акту Злуки між ЗУНР і УНР.

Захід проводиться за підтримки голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка.

У програмі: концерт патріотичної пісні та історична реконструкція бою петлюрівців проти більшовиків. Захід розпочнеться о 10:30.

Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко запрошує жителів Тернопільщини долучитися до урочистостей.

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