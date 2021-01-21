Патріотичні пісні та реконструкція бою: жителів Тернопільщини запрошують на урочистості з нагоди Дня Соборності (відео)
Завтра, 22 січня, у Підволочиську відбудуться урочистості з нагоди проголошення Акту Злуки між ЗУНР і УНР.
Захід проводиться за підтримки голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка.
У програмі: концерт патріотичної пісні та історична реконструкція бою петлюрівців проти більшовиків. Захід розпочнеться о 10:30.
Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко запрошує жителів Тернопільщини долучитися до урочистостей.