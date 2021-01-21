Із 21 січня діють нові тарифи на воду у Тернополі
Із 21 січня діють нові тарифи на послуги КП “Тернопільводоканал”. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) учора затвердила нові тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що надаються споживачам КП “Тернопільводоканал”. Із наступного дня після публікації інформації про це на офіційному ресурсі Нацкомісії вони стають чинними.
Відтак, із 21 січня 2021 року вартість послуг КП “Тернопільводоканал” становитиме: за централізоване водопостачання — 13, 89 грн (з ПДВ), централізоване водовідведення — 16,13 грн (з ПДВ), разом — 30,02 грн (з ПДВ).
Тарифи на централізоване водопостачання і водовідведення, які були у 2020 році.
Нормативний документ
Введення в дію
Вартість 1м3 води з ПДВ, грн
Вартість 1м3 стоків з ПДВ, грн
Вартість 1м3 води і стоків з ПДВ, грн
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 04.02.2020р. № 283
05.02.2020р.
для всіх груп споживачів
12,888
14,448
27,336