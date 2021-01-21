Із 21 січня діють нові тарифи на воду у Тернополі

Із 21 січня діють нові тарифи на послуги КП “Тернопільводоканал”. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) учора затвердила нові тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що надаються споживачам КП “Тернопільводоканал”. Із наступного дня після публікації інформації про це на офіційному ресурсі Нацкомісії вони стають чинними.