З 10-го червня Тернопільська обласна бібліотека для молоді частково виходить з карантину.

Бібліотека відновлює книговидачу у: Відділі міського абонемента; Секторі обслуговування дітей; Секторі документів іноземними мовами; Секторі мистецтв. Будуть лише прийматися та видаватися книги!

При відвідуванні бібліотеки використовуйте засоби особистого захисту: маски і рукавички та дотримуйтеся соціальної дистанції!

Чекаємо на Вас з 10:00 до 18:00 з понеділка по п’ятницю. Субота, неділя – вихідні дні.