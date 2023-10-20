Виды электронных сигарет

Электронные сигареты – отличная замена классическим. От них нет дыма, их можно использовать где угодно, а главное, они приносят меньше вреда организму. Но многие новички путаются в большом разнообразии электронных сигарет. В этой статье мы разберем 3 наиболее популярных вида этого девайса.

Одноразовые электронные сигареты

Как понятно из названия, это электронные сигареты, которые можно использовать только один раз. После испарения всей жидкости сигарету можно выкинуть. Перезаправить ее не получиться.

Одноразовые сигареты часто называют просто “одноразками”, а также “ашкьюдишками”. Второе название они получили от известного производителя электронных сигарет “HQD”. Бренд стал настолько популярным, что стал синонимом к слову “электронная сигарета”.



Одноразовые электронные сигареты наиболее просты в использовании. Их не нужно перезаправлять, заряжать и пр. Как только вы купите одноразовую сигарету, вы сразу же можете начинать ее использовать. Так как одноразки очень просты в применении, их чаще всего и выбирают новички.

При длительном использовании становится заметно, что одноразки стоят намного дороже, чем многоразовые сигареты. Ведь одной штуки хватит максимум на неделю, а чаще всего на 3-5 дней. Но для многих возня с заменой картриджа крайне утомительна. Поэтому они продолжают пользоваться одноразками.

Купить одноразовые электронные сигареты вы можете в интернет-магазине “Cloudy”, перейдя по ссылке https://cloudy.com.ua/ru/catalog/odnorazki. Вам на выбор доступно огромное количество одноразок разных вкусов и от разных производителей. На сайте есть система кэшбэка. Так вы сможете вернуть часть денег с покупки. Заказ можно сделать прямо на сайте.

POD-системы

В отличие от одноразовых электронных сигарет, POD-системы можно использовать повторно. Расходники в них заменимы, за счет чего и достигается многоразовость. Жидкость и другие элементы для ПОДов можно купить в тех же самых магазинах, где покупают электронные сигареты.

Картридж – это емкость, где хранится ароматическая жидкость. Именно последнюю человек вдыхает при курении электронных сигарет. Ее часто называют “жижой”. В одноразках, как только жидкость заканчивается, сигарету сразу выбрасывают. В PODах картридж с жижой можно заменить. Благодаря этому использование ПОДов обходится дешевле. Есть несколько видов возобновляемых картриджей:

открытые – их нельзя вытащить из конструкции. Жидкость заливается в емкость через специальное отверстие. Плюсом открытых картриджей является огромное количество разных вкусов, производимых для них;

закрытые – их можно вытащить из основной системы. Чтобы заменить жижу, нужно вставить новый картридж. Старый элемент при этом выбрасывается. Плюс использования закрытых картриджей: при замене ни капля жидкости не прольется.

Механические моды

Механические моды, или сокращенно “мехмоды”, имеют наиболее простую конструкцию. В них нет огромного количества деталей. За счет этого они долго служат. В среднем они проживают от 5 до 10 лет. POD-системы ломаются в основном из-за неисправностей в некоторых деталях. Например, в защите от перегрева, замыкания или перегрузки. А так как в мехмодах этих элементов нет, они работают долгое время.

Благодаря отсутствию лишних элементов при парении из мехмодов можно выжать максимум. Вы ограничены лишь мощностью аккумулятора. Если вы хотите много пара при курении, мехмод вам это обеспечит.

Но за механическими модами нужно тщательно ухаживать. Иначе они сломаются. Необходимо регулярно чистить контактную группу и резьбовые соединения. Иначе мощность устройства заметно снизиться. Также при выборе аккумулятора на замену старому нужно проверять его качество. Мехмод с плохим аккумулятором может взорваться при курении. Так что к этому нужно отнестись ответственно.