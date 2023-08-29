Перепливаючи Дністер, потонув 37-річний житель Чортківщини

Трагедія сталася біля паромної переправи між селами Худиківці Чортківського району та Перебийківці Дністровського р-ну Чернівецької області.

Зі слів очевидців, чоловік намагався перепливти Дністер. Хоч річка тепер не така повноводна, та сильна течія закрутила плавця. На порятунок кинулися працівник паромної переправи та один зі свідків, проте врятувати чоловіка не вдалося.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу.

Поліцейські застерігають краян бути обережними на воді.