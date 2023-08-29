Житель Товстенської громади зберігав набої та вибухові речовини

Дільничні офіцери відділення поліції №4 м. Заліщики отримали оперативну інформацію про факт можливого незаконного зберігання зброї жителем одного із сіл Товстенcької громади. Поліцейські провели санкціонований обшук за місцем проживання чоловіка.

У результаті проведених заходів правоохоронці виявили в будинку фігуранта 69 набоїв калібру 5,45 мм, а також знайшли два предмети ззовні схожі на вибухові пакети загальною вагою 100 грам. Речові докази вилучено та направлено на експертизу.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу, санкція якої передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.