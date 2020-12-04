Тернопільщина визначила стратегію розвитку на найближчі роки

Депутати Тернопільської обласної ради підтримали Стратегію розвитку області. Проєкт розроблявся спільними зусиллями представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, бізнес-середовища, науковців та громадських організацій.

«Нашим першочерговим завданням було затвердити стратегію розвитку. Оскільки з попередньою каденцією депутатів ми не змогли цього зробити, — каже голова Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Труш. – З новообраними депутатами Тернопільської обласної ради ми змогли дійти спільного рішення, попередньо обговоривши важливі для області напрямки руху. Вони підтримали запропоновані завдання. Я вдячний народним обранцям за їхнє розуміння та спільне бачення шляхів руху».

В результаті опрацювання ідей, до плану заходів увійшло 125 технічних завдань. Загальна вартість реалізації проєкт Стратегії Тернопільщини на 2021-2023 роках становить понад 20,6 млрд гривень. Відтак з державного бюджету виділять – 13,7 млрд гривень, місцевого бюджету – 1,5 млрд гривень. Інші джерела надходження – 5,4 млрд гривень

У Стратегії розвитку передбачені такі напрямки: розвиток туристичної індустрії, стимулювання залучення інвестицій, покращення стану водних ресурсів, будівництва, ремонту, модернізації парків, рекреаційних зон, садів, скверів, зон відпочинку, дитячих і спортивних майданчиків, пам’яток культурної та історичної спадщини тощо.

Очільник області також додав, що окрім прийнятих завдань залишається «Топ-5» перспективних проєктів, які реалізують впродовж трьох років. Це створення індустріального парку «Chortkiv-West», реалізація інвестиційних проєктів на ФГ «ГАДЗ», станції знезалізнення води, музейного комплексу «Лемківське село» та спортивний комплекс в Бережанах.

«Індустріальний парк у Чорткові дасть змогу створити 7300 робочих місць. Інвестори вже зацікавлені цим проєктом, адже там буде цілик виробничий комплекс. Холодильний комплекс на фермерському господарстві «ГАДЗ» необхідний, адже це є один з найпотужніших виробників яблук, який є на західній Україні. Цей комплекс дасть можливість зберігати продукцію до весни. Якісна вода – це наша здоров’я, тому комплекс зі знезалізнення води у Тернополі дозволить покращити якість води. Музейний комплекс дозволить значно розвинути культурну сферу краю. На території Бережан немає жодного спортивного комплексу, куди б могли піти мешканці міста і з користю провести свій час. Цей комплекс передбачає плавальний басейн, велодоріжки, два стадіони. Сподіваюсь, що за ці три роки ми зможемо збудувати цей спортивний комплекс», – додав Володимир Труш.

У разі зміни соціально-економічної ситуації в області, Стратегія розвитку може корегуватися. Відтак виділені кошти можуть бути спрямовані на більш пріоритетні об’єкти.