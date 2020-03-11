Першу паркову скульптуру-сканімацію встановили в місті на Тернопільщині

Перша паркова скульптура-сканімація “Лелеки в рогозі” нарешті втілена в життя. Її встановили у Бережанах, у районі “Старої фортеці”. Автор ескізу скульптури — відомий художник Олег Шупляк.

Давно хотів спробувати, як це буде працювати на практиці. І ось, дійшли руки, – розповів Олег Шупляк. – Вирішив я застосувати ефект так звану “мотографу” у скульптурі. Принцип “мотографу” відомий давно, але він працює тільки, коли рухати одну з площин вручну, або з допомогою різних механічних приспособ.

У моєму випадку артоб’єкти (скульптури, картини) статичні, а 4-х кадрова циклічна анімація працює за рахунок руху глядача повз об’єкт або в напрямку об’єкту. Часу на розрахунки та виготовлення макетів пішло чимало, але результатом, в цілому, я задоволений.

Виконали у металі фахівці з Spark Бережани.