Петро Дараманчук із Тернопільщини коронований словом утретє

Він би міг цього року відзначати ювілей, відколи став дипломантом ІX Міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова». У 2009 році роман з ліричною назвою «Мрійні небокраї» Петра Дараманчука, на ту пору жителя смт Заводське, було поціновано в цій номінації.

«Мрійні небокраї» задаровували неповторними картинами природи рідного краю: садків, ланів, тихоплинного Серету. А ще – подіями з історії України і багатством традицій нашого народу. Глибиною почуттів його героїв.

Далі – 2015-й рік, що приніс нове поцінування. На цей раз вже роману «Час демона». Події, описані у творі, розгортаються в 60-х роках ХХ століття у західних областях України, коли комуністи робили останні відчайдушні спроби побудови омріяного «завтра». Взяли на себе місію «ощасливити» радянський народ ефемерним суспільством загальної справедливості та рівності – і що з того вийшло.

Цього року Петрові Дараманчуку вручено спеціальну відзнаку «Міжнародний вибір» за роман «Спадкоємці Всесвіту». Як написав на сторінці автора у Facebook його побратим по творчому цеху Олег Вістовський із Заліщиків, «не будемо розкривати наперед пригоди героїв твору. Однак, як редактор роману і один із перших читачів, можу запевнити, що події і пригоди будуть насправді захоплюючими».

Нинішній рік помітний для Петра Дараманчука ще однією важливою подією. Наприкінці лютого його прийнято в члени Національної спілки письменників України.

Петро Дараманчук щемко поєднав у своїй долі красу природи і менталітет трьох місцевостей Тернопільщини, її сонячного півдня. Адже народився у Більче-Золотому на Борщівщині. Одружився у Лисівцях на Заліщанщині, де й прописаний тепер. Тривалий час жив і працював у Чорткові та сусідньому Заводському.

Ось такий маємо талант нашого краю. Справді унікальний.

Джерело: ЧортківCity