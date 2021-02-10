До уваги тернополян! У 2021 році змінився розмір прожиткового мінімуму та розмір державних допомог

Як повідомляє управління соціальної політики Тернопільської міської ради, у 2021 році змінено розмір прожиткового мінімуму та державних допомог.

Зокрема, статтею 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» у 2021 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць встановлено у розмірі: з 1 січня 2021 року – 2189 гривень, з 1 липня – 2294 гривні, з 1 грудня – 2393 гривні.

Для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня 2021 року – 1921 гривня, з 1 липня – 2013 гривень, з 1 грудня – 2100 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2021 року – 2395 гривень, з 1 липня – 2510 гривень, з 1 грудня – 2618 гривень;

працездатних осіб: з 1 січня 2021 року – 2270 гривень, з 1 липня – 2379 гривень, з 1 грудня – 2481 гривня;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2021 року – 1769 гривень, з 1 липня – 1854 гривні, з 1 грудня – 1934 гривні.

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2021 році становить:

для працездатних осіб – 794,50 грн;

для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю – 1769,00 грн;

для дітей віком до 6 років – 2497,30 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років – 3113,50 грн;

для дітей віком від 18 до 23 років – 2951,00 грн.

Розмір державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю у 2021 році становить:

особам з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи А з надбавкою на догляд – 4830,80 грн;

особам з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи Б з надбавкою на догляд – 3538,00 грн;

особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи – 1769,00 грн;

особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи – 1769,00 грн;

на дітей з інвалідністю віком до 18 років – 1769,00 грн;

на дітей з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років разом з надбавкою на догляд – 4119,80 грн;

на дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років разом з надбавкою на догляд – 4830,80 грн;

на дітей з інвалідністю до 6 років разом з надбавкою на догляд – 2198,80 грн;

на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років разом з надбавкою на догляд – 2435,80 грн.

Усі розміри державних соціальних допомог, які розраховуються відповідно до прожиткового мінімуму управлінням соціальної політики Тернопільської міської ради вже перераховані автоматично на січень 2021 року.