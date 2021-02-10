На Тернопільщині випав крижаний дощ: як дорожники чистять дороги

4 добу безперервно державні дороги області чистимо і посипаємо

1,5 тисячі кілометрів автошляхів на балансі Служби автомобільних доріг від неділі чистять і посипають, аби забезпечити проїзд мережею.

Станом на ранок 10 лютого працює 136 спецмашин та 151 людина. Уночі на деяких територіях області випадав крижаний дощ, тож підрядники зосередилися на посипанні покриття.

Робота дорожніх організацій не припиняється. З ранку заступила чергова зміна. Зараз триває очищення доріг від снігової каші, згортання снігу з узбіч, ручне очищення штучних споруд.

Першочергово ліквідовують наслідки негоди на автошляхах міжнародного, національного та регіонального значення.