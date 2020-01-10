10:35 | 10.01.2020
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Під час богослужіння у церкві в Теребовлі жінка вкрала сумку

Irena 3 Views Прокоментуй!
Працівники Теребовлянського відділу поліції розшукують особу, причетну до викрадення майна.
 
Подія трапилась 27 грудня в Теребовлі, в церкві Святого Миколая. Незнайомка викрала сумку, яку потерпілий залишив без нагляду під час богослужіння.
 
 
Правоохоронці звертаються до краян допомогти встановити місце перебування даної особи. Інформацію можна повідомити за номером (097)-720-99-92 або на лінію “102”.
 
Відділ комунікації поліції
Тернопільської області

 

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