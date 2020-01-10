Під час богослужіння у церкві в Теребовлі жінка вкрала сумку

Працівники Теребовлянського відділу поліції розшукують особу, причетну до викрадення майна.

Подія трапилась 27 грудня в Теребовлі, в церкві Святого Миколая. Незнайомка викрала сумку, яку потерпілий залишив без нагляду під час богослужіння.

Правоохоронці звертаються до краян допомогти встановити місце перебування даної особи. Інформацію можна повідомити за номером (097)-720-99-92 або на лінію “102”.

Відділ комунікації поліції

Тернопільської області