Canada Goose – самые теплые пуховики в мире

Быть может технически это высказывание и можно было бы оспорить, однако слава обычно идет впереди, а у Canada Goose действительно лучшие пуховики из тех, про которые мы слышали.

Canada Goose – когда практичность тоже в моде

Зимы становятся все теплее, если уже брать пуховик, то стоит задуматься о покупке изделия высшего качества. Никогда не знаешь, где завтра можешь очутиться – на обычной лесной прогулке, или где-то высоко в горах. Да и зимний отдых в отпусках никто не отменял. Но что такое – теплая куртка, и есть ли вообще разница между дешевым и дорогим брендом. На самом деле есть, и она колоссальная. Конечно, если вы покупаете одежду от модных кутюрье, их практичность может быть несколько переоценена, а дизайн и материалы пошива – скорее стилистический апгрейд, нежели действительно технологически обоснованная мера. Однако есть в мире моды и громкие имена, которые стали знаменитыми не благодаря модным показам или мощной пиар компании, а за счет того, что лучше всех делали свою работу. С огромной вероятностью все ведущие телепередач про зимнюю природу, или что-то в том же роде, и другие участники с такой финансовой возможностью будут одеты в куртки именно от Canada Goose. Почему так – дело в том, что именно данная компания получила в свое время звание производителя с самыми теплыми пуховиками на планете. Они комплектовали снаряжение и амуницию для настоящих полярников, что не могло быть не замечено прессой. Когда под брендом начали выпускаться рядовые версии для повседневного использования, они стали фурором. Многие мировые звезды, политики, и другие публичные персоны с удовольствием приобретали себе верхнюю одежду от Канада Гус – что еще больше подогрело интерес общественности к их изделиям. Сегодня – это продукция премиум-сегмента с немалым ценником, однако она действительно оправдывает свою стоимость. Это – все еще продукт старой закалки технологов с большим опытом и пониманием своего дела. В пошиве используются самые лучшие материалы, которые отлично защищают от влаги, ветра и других погодных неудобств. А самое главное – название компании было выбрано не случайно. В качестве наполнителя используется пух канадского гуся. Можно назвать это фирменной фишкой. Но остерегайтесь подделок. Кроме того, фирма производит экипировку для альпинистов, которая тоже пользуется большой популярностью в профессиональных кругах. Это еще раз показывает : как настоящие профессионалы относятся к своей работе: нельзя отказываться от истоков, даже если они приносят лишь удовольствие. Купить оригинальные вещи от данного бренда можно в одном из самых крупных интернет бутиков – Saks’85. Все последние коллекции уже в наличии, и регулярно пополняются товарами из обновленных линеек.