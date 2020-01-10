10:22 | 10.01.2020
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Новини Тернополя 

Унікальна виставка Чудотворних ікон у сільській школі біля Тернополя

Irena 4 Views Прокоментуй!

Невичерпною криницею, яка наповнює нас любов’ю, добром та милосердям є Пресвята Богородиця. Тож з великою радістю, напередодні Різдвяних свят, у Байковецькій громаді представлена виставка Чудотворних ікон  Матері Божої. За сприяння і активної участі відділу освіти Байковецької сільської ради, цю унікальну експозицію освячених копій, яка налічує понад 20 експонатів,  можна побачити у Лозівській  загальноосвітній школі.

За матеріалами сайту Байковецької ОТГ.

 

 

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