Під Тернополем в ДТП загинув чоловік з Вінничини

Дорожньо-транспортна пригода сталась 7 вересня в с. Ступки Байковецької територіальної громади. Близько 20.00 годин на автомобільній дорозі М-30 не розминулись автомобілі «Opel Vivaro» та «Volkswagen Jetta».

Внаслідок аварії загинув водій «Opel Vivaro», 61-річний житель м. Жмеринка Вінницької області.

Також дісталось людям, які перебували в «Volkswagen Jetta». Травми різного ступеня важкості отримав 68-річний тернополянин, водій даного автомобіля та його пасажирка 79-річна тернополянка.

Обох потерпілих госпіталізували в Тернопільську міську комунальну лікарню швидкої допомоги.