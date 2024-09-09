Тернопільські рятувальники протягом минулої доби 51 раз залучались до ліквідації наслідків надзвичайних подій



Вогнеборці протягом минулих вихіднихліквідували 34 пожежі, з них 26 в екосистемах. Горіли суха трава та сміття на відкритих територіях у с. Возилів Золотопотіцької ТГ, с. Чагарі Збаразькі Збаразької ТГ, с. Курники Байковецької ТГ, с. Варваринці Микулинецької ТГ, місті Бучач, с. Посухів Бережанської ТГ, с. Чайчинці Борсуківської ТГ, місті Кременець, с. Демня Нараївської ТГ, місті Тернопіль, с. Нестерівці Озернянської ТГ, сел. Залізці Залозецької ТГ, місті Чортків, с. Голгоча Підгаєцької ТГ, с. Мухавка Нагірянської ТГ, с. Курники Байковецької ТГ, м. Бучач Бучацької ТГ, сел. Коропець Коропецької ТГ, с. Підвисоке Нараївської ТГ, сел. Гримайлів Гримайлівської ТГ, сел. Мельниця-Подільська Мельнице-Подільської ТГ, с. Дубівці Байковецької ТГ, місті Підгайці, сел. Козова Козівської ТГ, с. Дубівці Байковецької ТГ. Також ліквідовано пожежу господарської будівлі у Констанція Борщівської ТГ, пожежу закинутої господарської будівлі у місті Тернопіль, пожежу господарської будівлі у селі Темногайці Великодедеркальської ТГ, пожежу господарчої споруди с. Потуторів Шумської ТГ, пожежу в моторному відсіку легкового автомобіля у сел. Гусятин Гусятинської ТГ, пожежу господарської будівлі у с. Вівся Козівської ТГ, пожежу в тимчасовій дерев’яній споруді у місті Бережани, пожежу господарської будівлі у с. Буряківка Товстенської ТГ.

У лісі біля села Зубрець Бучацької ТГ місцевими жителями у лісі виявлено 125 артилерійських снарядів часів Другої світової війни.

Крім того, рятувальники 16 разів залучалися до вилучення та вивезення в природні осередки небезпечних комах.

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