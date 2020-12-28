Під Тернополем внаслідок перекидання автомобіля в лікарні опинились двоє людей

Дорожньо-транспортна пригода сталась 25 грудня на автодорозі М-19, поблизу сел. В. Березовиця Тернопільського району. Близько 19.00 годин, водій автомобіля «Renault Kangoo» не впорався з керуванням та допустив його перекидання.

Внаслідок аварії постраждали водій та його пасажирка, яких госпіталізували в Тернопільську міську комунальну лікарню швидкої медичної допомоги. Медики діагностували, що у 44-річного водія відкритий перелом лівого стегна. А ось у його 61-річної пасажирки стан справ набагато гірший: закрита черепно-мозкова травма, рвана рана тім’яної ділянки голови, струс мозку, переломи ключиці та ребер.