Триває духовна місія тернопільських священників у зоні бойових дій

20 грудня військові капелани о. Євген Флиста, о. Андрій Чернецький та о. Іван Гуменюк з благословення архиєпископа та митрополита Тернопільсько-Зборівського УГКЦ Василія Семенюка вирушили в зону бойових дій для здійснення душпастирської опіки військових, – повідомляє прес-служба архиєпархії.

«Священники поставили перед собою особливу мету, а саме: передати військовослужбовцям запевнення про любов і шану, підняти бойовий дух, відновити духовну силу через спільні Богослужіння на різних бойових позиціях, а також надати духовно-психологічну підтримку», – розповідає учасник духовної місії о. Євген Флиста.

Кожен військовослужбовець також отримав різного роду дарунки, котрі передали вірні Тернопільсько-Зборівської архиєпархії. Воїни особливою раділи вареникам та пряникам, котрі підготували діточки та вірні окремих парафій.

«Напередодні різдвяних свят по-особливому відчувається атмосфера любові та доброти. Кожен з нас очікує на певне диво. І зовсім не важливо хто ти: дитина чи дорослий», – додав о. Євген.